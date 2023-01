Ubisoft+ w świetnej promocji. Miesięczny dostęp do usługi w dużo niższej cenie

W kwietniu gracze PC mieli okazję skorzystać z darmowego tygodnia z Ubisoft+. Tymczasem francuska firma postanowiła po raz kolejny zachęcić użytkowników komputerów osobistych do przetestowania wspomnianego abonamentu. Wydawca przygotował bowiem świetną promocję, dzięki której za miesięczny dostęp do usługi trzeba zapłacić jedyne 5 złotych. Oferta skierowana jest zarówno do nowych, jak i powracających subskrybentów, a zainteresowani powinni udać się pod ten adres.

Ubisoft+ na miesiąc za jedyne 5 złotych

Warto się jednak pospieszyć, ponieważ oferta ważna jest do 19 stycznia do 16:00 czasu polskiego. W ramach usługi Ubisoft+ gracze otrzymują dostęp do ponad 100 produkcji z portfolio Ubisoftu, a także do rozszerzeń i przepustek sezonowych konkretnych tytułów. Standardowy miesięczny koszt subskrypcji to 59,90 PLN. Na ten moment abonament francuskiej firmy dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych, ale w najbliższym czasie sytuacja ta powinna ulec zmianie.



Już rok temu zapowiedziano bowiem, że Ubisoft+ zmierza również na konsole Xbox. Niestety do tej pory nie ujawniono jednak, kiedy dokładnie usługa francuskiej firmy zadebiutuje na sprzętach Microsoftu. Należy także pamiętać, że – zgodnie z przekazanymi informacjami – w przeciwieństwie do EA Play, Ubisoft+ nie będzie częścią Xbox Game Pass Ultimate, a zupełnie odrębną subskrypcją. W maju dowiedzieliśmy się natomiast, że usługa ma trafić także na konsole PlayStation.

