Tylko się nie przejedz. Netflix zaprezentował zwiastun drugiej Platformy, mrocznego SF

Netflix zaprezentował zwiastun filmu Platforma 2. Produkcja stanowi kontynuację horroru science fiction 2020 roku, który zyskał sporą popularność wśród widzów. Pierwsza część, dzięki oryginalnej koncepcji i niejednoznacznemu zakończeniu, wzbudziła zainteresowanie i była szeroko komentowana. Czy z drugą będzie podobnie?

Druga Platforma ponownie opowie o niemarkowaniu w jedzeniu i piciu

Tak jak to miało miejsce w poprzedniej odsłonie i tym razem fabuła skupia się na mieszkańcach tajemniczego obiektu, którzy muszą podporządkować się rygorystycznym zasadom podziału jedzenia. Zasada mówi, że każdy powinien jeść tylko ze swojego talerza, co ma teoretycznie zapewnić sprawiedliwość. Nowy mieszkaniec Platformy kwestionuje ten system i zostaje uwikłany w walkę z jego przywódcą, co staje się głównym wątkiem filmu.