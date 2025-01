Twórcy wampirzego survivalu mogą mieć powody do dumy. Świetna sprzedaż V Rising

Gra survivalowa z elementami RPG, osadzona w mrocznym świecie wampirów, odniosła niemały sukces od momentu premiery i zyskała grono fanów na całym świecie. V Rising, bo o tej produkcji mowa, przyciągnęło też masę graczy po debiucie wersji 1.0 i ukazało się na PlayStation 5 . Teraz deweloperzy mogą mieć powody do dumy, bowiem tytuł zaliczył kolejny kamień milowy pod względem sprzedaży.

V Rising sprzedało się już w liczbie 5 milionów egzemplarzy

Szwedzkie studio Stunlock Studios ogłosiło, że V Rising rozeszło się w liczbie 5 milionów kopii. Rickard Frisegård, CEO, podkreślił, że „osiągnięcie 5 milionów sprzedanych egzemplarzy to nie tylko liczba, to świadectwo pasji i poświęcenia naszego zespołu i naszej niesamowitej społeczności”. Dodał, że entuzjazm graczy inspiruje studio do dalszego rozwoju i dostarczania graczom „jeszcze bardziej niezapomnianych wrażeń”.