Twórcy Sifu biorą się za piłkę nożną. Gotowi na REMATCH?

REMATCH ma być grą, która zaoferuje świeże podejście do piłki nożnej. Rozgrywka ma się skupiać na dynamicznej rozgrywce z widokiem trzecioosobowym. Oznacza to, że akcję na boisku będziemy podziwiali z perspektywy pojedynczego zawodnika.

REMATCH będzie grą zręcznościową i z łatwym progiem wejścia, ale twórcy zapowiedzieli, że weterani sportowych tytułów będą mieli nad czym pracować, aby dać popis świetnych umiejętności. Produkcja oferuje także zupełnie inną dynamikę starć. Nie będzie tu spalonych, fauli albo rzutów wolnych, aby nie hamować akcji. Tempo rozgrywki ma być szybkie i nieustanne do końcowego gwizdka. Nie oznacza to jednak, że zabraknie taktycznych rozwiązań podczas meczu. Kluczem do sukcesu będzie zgranie w zespole, a akcje będą musiały być przemyślane. Precyzja i refleks, będą mile widziane.

Premiera gry zapowiedziana jest na lato 2025 roku, a tytuł ukaże się na platformach PlayStation 5, Xbox Series oraz PC.

REMATCH to dość nietypowe i świeże podejście do wirtualnej piłki nożnej. Jeśli jesteście ciekawi jak wygląda ten tytuł to zachęcamy do obejrzenia poniższego zwiastuna.