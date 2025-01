Twórcy Palworld wydadzą grę. Szykujcie się na odrobinę strachu

Pocketpair zdobyło uznanie w branży dzięki premierze Craftopii w 2020 roku, ale prawdziwy rozgłos przyniosła im gra Palworld, która pojawiła się na PC i Xbox w 2024 roku (później oczywiście trafiła też na PlayStation 5). Mimo pozwu ze strony Nintendo, który oskarżył Pocketpair o podobieństwa między stworkami Pals, a Pokemonami, studio nie zamierzało ani na chwilę zwalniać tempa. Firma wciąż rozwija Palworld, które pozostaje w fazie wczesnego dostępu, a teraz zaskakuje nowym kierunkiem działalności.

Twórcy Palworld wydadzą nową grę

Tym razem pod nazwą Pocketpair Publishing, firma postanowiła połączyć siły ze studiem Surgent Studios i wydać grę ich autorstwa, która ma być horrorem. Będzie to pierwszy projekt Pocketpair w szatach wydawcy. Surgent to z kolei studio znane wcześniej z branży filmowej, które weszło na rynek gier w 2024 roku z debiutanckim tytułem Tales of Kenzera: ZAU, który zebrał liczne nominacje do nagród. Warto tutaj zaznaczyć, że choć Tales of Kenzera: ZAU zostało uznane za jedną z lepszych metroidvanii 2024 roku, nie spełniło oczekiwań finansowych studia. Założyciel Surgent, Abubakar Salim, zapowiedział, że nowy projekt będzie "krótki i dziwaczny".