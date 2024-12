Need for Speed spogląda w stronę widoku z kokpitu. Czy seria powróci do tego rozwiązania?

Producent Need for Speed, Patrick Honnoraty, oznajmił że powrót do widoku z kokpitu i personalizacja wnętrza samochodów jest dla marki bardzo ważna i widnieje wysoko na liście rzeczy do realizacji.

Personalizacja samochodów jest nieodłącznym elementem serii Need for Speed odkąd pojawił się Underground, który wraz z filmem Szybcy i Wściekli podtrzymywał modę na tuning. Wszystko jednak tyczyło się wyglądu zewnętrznego samochodów. Patrick Honnoraty, producent NFS, wypowiedział się na temat powrotu widoku z kokpitu w następnych odsłonach, a także o możliwości personalizacji wnętrz:

Need for Speed to seria wyścigowa, która głównie bazuje na zręcznościowym modelu jazdy (choć zdarzały się wyjątki takie jak Shift). W zdecydowanej większości do takiej zabawy idealnie pasuje widok zza samochodu, który jest praktykowany w serii po dziś dzień. Starsze NFS’y czasem posiadały widok z wnętrza pojazdu, ale 2011 rok był ostatnim w którym mieliśmy możliwość grać w tę popularną serię w taki właśnie sposób.

Zawsze chcemy coś takiego zobaczyć. Musimy jednak znaleźć kompromis w kwestii kosztów wykonania czegoś takiego. Mamy ogromną ilość samochodów, które musielibyśmy przejrzeć, dodać do nich te wszystkie wnętrza, tak aby reprezentowały odpowiedni poziom. Jest to coś co chcemy zrobić. To świetny obszar do personalizacji. Ludzie traktują wówczas wnętrza swoich samochodów trochę jak własny dom, dodają tam wiele ciekawych elementów które czynią je unikatowymi. Jest wiele elementów które chcemy zrobić i mają u nas priorytet, ale powiedziałbym że powrót do wnętrz samochodów w Need for Speed i ich personalizacja jest wysoko na naszej liście.

Ciekawe, że Patrick Honnoraty wspomniał o tym właśnie teraz, gdy świat obiegła informacja, że polska produkcja Japanese Drift Master, która często porównywana jest przez graczy właśnie do starszych odsłon serii Need for Speed, posiada widok z kokpitu jak i również możliwość jego personalizacji. Może to zbieg okoliczności, a może polscy deweloperzy pokazali za granicą, że da się tego dokonać i może to być atrakcyjne dla użytkowników.

Czy po tak wielu latach doczekamy się powrotu starych rozwiązań w Need for Speed, choć nieco usprawnionych (opcje personalizacji wnętrz). Co wy o tym myślicie? Wolelibyście grac w NFS tak jak dotychczas, czy byłaby to fajna opcja?