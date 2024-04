Twórcy modów do Life by You będą mogli bez problemów monetyzować swoje projekty

Paradox Interactive nie zamierza stawać na drodze twórcom treści związanych z Life by You.

Life by You to projekt, który może stanowić niemałą konkurencję dla serii The Sims . Jakiś czas temu potwierdzono, że premiera odbędzie się w czerwcu tego roku , co z pewnością będzie interesującym wydarzeniem dla miłośników symulatorów życia. Tymczasem Paradox Interactive odniósł się do tematu monetyzacji treści tworzonych przez moderów czy streamerów.

Paradox pozwoli twórcom modów zarabiać na ich dziełach związanych z Life by You

W ostatniej rozmowie z serwisem PC Gamer dyrektor kreatywny Life by You, Rod Humble, odniósł się do tematu zarabiania na treściach związanych z grą. Jak się okazuje, Paradox Interactive daje całkowicie zielone światło w zakresie monetyzowania swoich dzieł przez moderów, ale także streamerów czy Youtuberów. Jak podkreśla Humble, fani nie potrzebują na to zgody studia.