Twórcy It Takes Two zapowiadają nową, tajemniczą grę kooperacyjną

Studio Hazelight, znane z takich hitów jak It Takes Two, zapowiedziało swoją nową grę kooperacyjną, która ponownie zostanie wydana przez EA Originals. Dyrektor kreatywny, Josef Fares, ogłosił na platformie X, że studio pracuje nad nową własnością intelektualną pod tajemniczym tytułem S*** *****N.

Hazelight kontynuuje swoją passę sukcesów, a ich ostatnia gra It Takes Two sprzedała się w ponad 20 milionach egzemplarzy. Studio zasłynęło z tworzenia gier wymagających kooperacji między graczami, takich jak A Way Out, które nie oferują trybu dla jednego gracza, co wyróżnia je na tle konkurencji. Nowa zapowiedź Faresa jest wyczekiwana przez fanów, a szczegóły na temat kolejnej gry mają zostać ujawnione jeszcze w tym roku.