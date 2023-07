Twórcy Idola kupują pozytywne recenzje?

O serialu idol było głośno niemal do momentu jego ogłoszenia. Serial Idol powstawał w atmosferze skandalu związanego z osobami twórcy, Sama Levinsona i piosenkarza grającego jedną z centralnych postaci, a przedstawiciele mediów ostro skrytykowali go po premierze w trakcie festiwalu w Cannes. W najnowszej produkcji HBO Max główne role grają Lily-Rose Depp i The Weeknd. Na dokładkę Idol został poddany krytyce i okrzyknięty jednym z najgorszych seriali telewizyjnych roku.

Najnowsze kontrowersje wynikają z faktu, jak serial oceniany jest przez fanów, a Rolling Stone zauważyło powtarzający się schemat, który wygląda niepokojąco, czyli tak, jakby ktoś płacił za pozytywne opinie, gdyż pojawia się masa nowych kont, z których płynął pozytywne oceny i są to jedyne oddane głosy.

Twórcy serialu Idol płacą za pozytywne recenzje?

Na Rotten Tomatoes serial Idol ma wiele pięciogwiazdkowych recenzji od fanów, co nawet w przypadku „złych” produktów nie jest niczym niezwykłym. Ciekawe jest natomiast to, że z ponad 500 pięciogwiazdkowych recenzji tylko dziewięć pochodziło z kont, które wcześniej oceniały inne produkcje. Oznacza to, że 98% pięciogwiazdkowych recenzji pochodziło od recenzentów, którzy robili to po raz pierwszy. Nie jest jasne, co dokładnie się tutaj dzieje, ale jedno jest pewne, jest to trochę podejrzane.