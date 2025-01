Twórcy Honkai: Star Rail ujawnili datę udostępnienia kolejnej aktualizacji. Poznaliśmy wiele nadchodzących nowości

Twórcy Honkai: Star Rail podzielili się opisem nadchodzącej aktualizacji, która będzie wersją 3.0. W grze pojawi się wiele nowości związanych z historią Amphoreusa, czyli świata inspirowanego Grecją. Zobaczyliśmy również nowy motyw, jaki będzie towarzyszył graczom podczas rozgrywki po udostępnieniu nowego patcha.

Honkai: Star Rail - opis update’u

Historia Amphoreusa w Honkai: Star Rail będzie trwać przez osiem aktualizacji i w trakcie jej trwania zobaczymy Trailblazera oraz Dan Heng przybywających jako pierwszych do Abyss of Fate. Dowiedzą się tam kolejnych informacji o Tytanach, którzy stworzyli świat i spotkali się z Oronyxem, który specjalizuje się w Czasie. Gracze otrzymają możliwość odblokowania nowej drogi o nazwie Path of Remembrance. Zdobędą tam nowego sojusznika, Mem, który pomoże im w trakcie walki.