Twórcy Gry o Tron powrócą do tworzenia Gwiezdnych wojen? Problemem brak „niezależności”

Benioff doprecyzował, że Gra o Tron, czy Problem trzech ciał, to rzecz jasna adaptacje książek, ale to oni są twórcami ekranizacji. Dlatego nie muszą bazować już na czymś, co wcześniej zostało zrobione, a ich zadaniem jest jak najlepsze przełożenie samej historii.

Oczywiście wchodzimy tutaj na teren autora książki, to on stworzył te powieści i w ogóle, ale dlatego, że to my je dostosowujemy dla międzynarodowej publiczności. Mamy dużą elastyczność, jeśli chodzi o historię, którą chcemy opowiedzieć, i sprawia nam to dużo więcej frajdy niż gdyby była to inna wersja czegoś, co już istnieje.