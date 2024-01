Szczegóły skasowanego filmu z Gwiezdnych wojen od twórców Gry o Tron. Mieli żal do reżysera Ostatniego Jedi

Radosław Krajewski 0 0

Reżyserzy opowiedzieli o szczegółach swojego filmu z Gwiezdnych wojen, który został anulowany przez Lucasfilm.

Kilka lat temu Lucasfilm zapowiedział nowy film z uniwersum, za który odpowiadać mieli David Benioff i D.B. Weiss, twórcy Gry o Tron dla HBO. Producenci obecnie promują swój nadchodzący serial sci-fi Problem trzech ciał, który niedawno doczekał się pełnego zwiastuna. Benioff i Weiss dołączyli do szerokiego grona twórców, obok Patty Jenkins, Kevina Feige’a oraz Damona Lindelofa, których produkcje z Gwiezdnych wojen zostały skasowane. W rozmowie z The Hollywood Reporter ujawnili pierwsze szczegóły swojego planowanego filmu ze Star Wars. Okazuje się, że był on podobny do produkcji, którą oficjalnie studio zapowiedziało przed rokiem. Gwiezdne wojny – twórcy Gry o Tron ujawniają szczegóły swojego filmu Podczas ubiegłorocznego Star Wars Celebration Lucasfilm ogłosił nowy film, za który odpowiadać będzie James Mangold. Historia opowie o pierwszych Jedi i odkrywaniu mocy. Benioff i Weiss pracowali nad bardzo podobnym konceptem. Swój film chcieli zatytułować The First Jedi, a opowiadałby o powstaniu Zakonu Jedi i skonstruowaniu pierwszego miecza świetlnego.

Chcieliśmy nakręcić The First Jedi. W zasadzie to historia o tym, jak i dlaczego powstał Zakon Jedi, o stworzeniu miecza świetlnego… Twórcy przyznali, że mieli żal do ich przyjaciela Riana Johnsona, który wykorzystał tytuł Ostatni Jedi do ósmej części Sagi. Tytuł ich produkcji był zbyt podobny, aby mogli go oficjalnie użyć po premierze Ostatniego Jedi. Byliśmy też cholernie zirytowani, gdy Rian Johnson [wieloletni przyjaciel Benioffa oraz Weissa i producent 3BP] zatytułował swój film Ostatni Jedi. Całkowicie zniszczył oczywisty tytuł filmu, nad którym pracowaliśmy.

GramTV przedstawia: