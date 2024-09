Twórcy Enotria: The Last Song dziękują Philowi Spencerowi. „Współpracujemy teraz ściśle z Microsoftem”

Zespół dąży do jak najszybszego wydania produkcji na konsole Xbox.

Niedawno Jyamma Games ogłosiło, że Enotria: The Last Song zaliczy opóźnienie na konsolach Xbox Series X/S. Okazało się, że Microsoft od miesięcy nie odpowiadał zespołowi na maile, przez co cały proces certyfikacji nie mógł być kontynuowany. W sprawę zaangażował się jednak osobiście Phil Spencer, za co twórcy postanowili podziękować za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Twórcy Enotria: The Last Song i Microsoft „ściśle” współpracują, by wydać grę na Xboxach jak najszybciej Jak wspominaliśmy powyżej, w ostatnich dniach ogłoszono opóźnienie premiery Enotria: The Last Song na konsolach Xbox Series X/S. Zespół przekazał również w mediach społecznościowych i na Discordzie, że Microsoft nie odpowiadał przez dwa miesiące na maile dotyczące certyfikacji gry na sprzęcie. Firma miała jednak wyciągnąć rękę do deweloperów, kontaktując się z Jyamma Games. Chcielibyśmy oficjalnie podziękować Philowi ​​Spencerowi i jego zespołowi za tak szybką reakcję i pomoc w rozwiązaniu naszej sytuacji. Chcielibyśmy również podziękować naszej niesamowitej społeczności za całe wsparcie okazane w ostatnich dniach. Wasz głos został usłyszany bardzo głośno i wyraźnie, a wasze zaangażowanie było wzruszające. Współpracujemy teraz ściśle z firmą Microsoft i mamy nadzieję, że ta współpraca doprowadzi do wydania gry na konsolę Xbox tak szybko, jak to możliwe. – czytamy w najnowszym komunikacie na platformie X.

Obecnie premiera Enotria: The Last Song zaplanowana jest na 19 września 2024 roku, kiedy to gra ma trafić na PlayStation 5 i komputery osobiste. Nie jest jednak do końca jasne, czy „ścisła” współpraca zespołu z Microsoftem pozwoli na wydanie tego samego dnia produkcji na Xboxach Series X/S. Zainteresowanym nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na kolejne komunikaty ze strony twórców. Przy okazji warto przypomnieć, że Enotria: The Last Song zabierze nas do pełnej niebezpieczeństw krainy, która inspirowana jest włoskim folklorem. Gracze będą musieli pokonywać potężnych Autorów, odpowiedzialnych za pozostawienie świata w stanie nieustannej stagnacji. Za tytuł odpowiada Jyamma Games. Wczytywanie ramki mediów.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.