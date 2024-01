Twórcy Diablo 4 zdają sobie sprawę z krytyki 3. sezonu. Blizzard śledzi opinie

Zgodnie z zapowiedziami we wtorek – 23 stycznia 2024 roku – w Diablo 4 wystartował 3. sezon rankingowy . Niestety przygotowane przez Blizzard atrakcje nie przypadły do gustu graczom. Zdaniem fanów serii Diablo Sezon Konstruktów jest „nudny” i „irytujący” . Deweloperzy doskonale zdają sobie jednak sprawę z krytyki. Jeden z przedstawicieli studia zapewnił bowiem, że zespół „od początku” śledzi opinie społeczności na temat nowego sezonu.

