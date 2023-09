Twórcy Burnout i Need for Speed skupią się na Battlefieldzie

Criterion zmienia. Studio zajmie się na poważnie pracami nad grami z serii Battlefield. Fani obawiali się, że nigdy do tego nie dojdzie, ponieważ twórcy Burnout pomagali DICE jedynie w tworzeniu Star Wars Battlefront. Miejmy nadzieję, że zmiana wyjdzie na dobre zarówno słynnym strzelankom, jak również sprawi, że Need for Speed odzyska dawną świetność.

Criterion będzie współproducentem gier Battlefield

EA potwierdziło, że Criterion został przeniesiony z EA Sports do EA Entertainment. Jak być może pamiętacie, trzy miesiące temu doszło do rozdziału i powstały dwie spółki zajmujące się odrębnymi produktami. Criterion wesprze DICE, Ripple Effect i Ridgeline w produkcji przyszłych gier Battlefield.