Twórcy A Plague Tale: Requiem pracują nad „kolejnym ekscytującym projektem”

We wpisie opublikowanym na oficjalnym profilu Focus Entertainment na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter) poinformowano, że wspomniana firma wspólnie z deweloperami z Asobo Studio pracuje nad „kolejnym ekscytującym projektem” . Niestety wydawca nie podzielił się żadnymi dodatkowymi szczegółami.

Na koniec przypomnijmy, że A Plague Tale: Requiem dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch (Cloud). Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja A Plague Tale: Requiem – Amicia i Hugo w sequelu (prawie) idealnym.

