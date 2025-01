Twórca Resident Evil i Milla Jovovich powracają z nowym filmem – adaptacją opowiadania George’a R.R. Martina

Paul W.S. Anderson, znany z filmowej serii Resident Evil oraz kultowego Mortal Kombat z lat 90., zrealizował kolejny film we współpracy ze swoją żoną, Millą Jovovich. Tym razem para przenosi na ekran opowiadanie George’a R.R. Martina, twórcy sagi Gry o tron. Co ciekawe, film został nakręcony w Polsce.

Film pt. In the Lost Lands opowiada o królowej, która wymarzyła sobie zmiennokształtność. Zleca więc potężnej czarodziejce Gray Alys (w tej roli Jovovich) wyruszenie w niebezpieczną podróż na upiorną pustynię zwaną Krainą Zaginionych. W wyprawie towarzyszy jej przewodnik Boyce, grany przez Dave’a Bautistę, znanego z roli Draxa w Strażnikach Galaktyki.

Zdjęcia do filmu zrealizowano w Polsce, w podkrakowskim Alvernia Studios, na przełomie 2022 i 2023 roku. Klimatyczna sceneria oraz rozmach produkcyjny mają przenieść widzów w tajemniczy i mroczny świat fantasy stworzony w głowie Martina. Twórcy podkreślają, że film to nie tylko fantastyczna przygoda, ale również opowieść o cenie, jaką trzeba zapłacić za spełnienie najskrytszych marzeń.

Promocja filmu nabiera tempa – do sieci trafił pierwszy zwiastun In the Lost Lands. Trailer zapowiada mroczną atmosferę, widowiskowe efekty specjalne i akcję, czyli to, z czego słynie twórczość Paula W.S. Andersona. Wielbiciele kina fantasy już teraz mogą zacierać ręce, czekając na premierę filmu, która planowana jest na 2025 rok.