Twórca OpenAI był bezrobotny przez 5 dni. Microsoft załatwił mu powrót do pracy

Krzysztof Żołyński

Sam Altman został zwolniony ze stanowiska prezesa OpenAI. Jednak po pięciu dniach wrócił do pracy, dzięki protestowi pracowników, interwencji akcjonariuszy i Microsoftu.

Wszystkim, którzy nie są na bieżąco i tym, co już zwyczajnie nie nadążają za tą przedziwną sytuacją, należy się skrót wydarzeń. OpenAI to firma, której ChatGPT narobił sporego zamieszania na rynku technologicznym, gdyż sztuczna inteligencja nagle wkroczyła do niemal wszystkich dziedzin naszego życia. Sam Altman znowu jest, ale na chwilę przestał być szefem tej firmy. Jego powrót stał się możliwy dzięki naciskom inwestorów, a zwłaszcza największego z nich, czyli Microsoftu, który wyłożył miliardy na rozwój tej technologii. Teraz zobaczmy co się działo przez minione pięć dni, kiedy Altman został zwolniony, a następnie przywrócony na stanowisko.

Altman został zwolniony w zeszły piątek przez zarząd, który stwierdził, że nie ma już zaufania do jego zdolności kierowania OpenAI i zachowania „konsekwentnej szczerości w komunikacji z zarządem". Teraz, po pięciu dniach, powraca na stanowisko dyrektora generalnego OpenAI, a wraz z nim do łask przywrócony zostaje Greg Brockman, który odszedł w obronie Altmana. Nad ich działaniom będzie przyglądał się nowy, składający się z trzech osób zarząd, w którym pozostał tylko jeden człowiek z poprzedniego składu. Co ciekawe, to on zwolnił Altmana. Przywrócenie Altmana na stanowisko szefa OpenAI odbyło się w iście rewolucyjnych okolicznościach. Podobno 650 pracowników zagroziło natychmiastowym odejściem, a inwestorzy zagrozili wstąpieniem na drogę sądową przeciw twórcy ChatGPT. Nie ma co ukrywać, że najwięcej miał w tym wypadku Microsoft, największy inwestor, posiadający 49% udziałów i pompujący w firmę ogromne pieniądze. To właśnie gigant technologiczny pierwszy wyraził wielkie niezadowolenie ze zwolnienia Altmana i zaoferował mu nawet stworzenie działu AI w obrębie Microsoftu, gdyby zarząd OpenAI jednak się nie ugiął. Sam Altman powrócił na stanowisko szefa OpenAI

