Twórca nowego RPG akcji wyjaśnia, z jakiego powodu w grze nie zobaczymy systemu questów

Od samego początku możesz robić, co chcesz. Możesz podążać dowolną linią śledztwa. Biorąc pod uwagę, że będziesz słabo wyposażony, niektóre wybory mogą prowadzić do złych wyników. Chcemy do tego podejść jak do Archiwum X w zimnowojennej krainie jezior. Może być trudno zrozumieć o czym dokładnie jest ta gra. Są w niej elementy RPG, ale zdecydowanie nie jest to RPG. Atomfall to gra detektywistyczna. To gra o przetrwaniu. Dzieją się tutaj różne dziwne rzeczy i trzeba się do nich dostosować. Musisz rozmawiać, musisz badać i być może trzeba będzie użyć przemocy.