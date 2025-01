Twórca No Rest for the Wicked wierzy, że PlayStation zrezygnuje z gier na wyłączność

Thomas Mahler, dyrektor kreatywny studia Moon Studios odpowiedzialnego za grę No Rest for the Wicked, wyraził swoje poparcie dla idei multiplatformowego wydawania gier, krytykując jednocześnie koncepcję konsolowych tytułów na wyłączność. W swoich wypowiedziach na platformie X Mahler stwierdził, że podejście szefa Xboxa, Phila Spencera, do udostępniania gier na wielu platformach jest słuszne. Według Mahlera ograniczanie dostępu do gier ze względu na posiadaną konsolę jest bezsensowne i porównał to do sytuacji, w której filmy na DVD byłyby dostępne tylko na odtwarzaczach określonej firmy.