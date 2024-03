Twórca Gears of War chwali Phila Spencera: Xbox jest Netflixem gamingu

W rozmowie z GameRant twórca Gears of War, Cliff Bleszinski, ujawnił, że nie ma nic przeciwko, żeby kolejne odsłony serii trafiły także na inne platformy.

Używając słów Ronalda Reagana: „Panie Gorbaczow, proszę zburzyć ten mur!” Myślę, że o to właśnie chodzi Philowi Spencerowi. Wybiera model jakim poszedł niegdyś Netflix. Zaczęło się od Xbox Game Pass, a potem, podobnie jak Netflix, zdali sobie sprawę, że muszą być na każdym urządzeniu. Ludzie żartowali, że Gears of War pojawi się na PlayStation przez ponad dekadę i, wiesz, myślę, że „im więcej, tym weselej”. Jeśli ludzie posiadają PS5 i będą mogli grać nowe odsłony serii Gears na swojej konsoli, będzie to oznaczać większą popularność gry. Nie mam z tym problemu. Popieram to.