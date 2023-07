Trzeci sezon Wiedźmina ostro krytykowany przez fanów. Ale część widzów jest zachwycona

Na Rotten Tomatoes ocena społeczności wynosi zaledwie 2,9/5 przy 49% pozytywnych ocen. IMDb wciąż nie zaklasyfikowało wielu ocen widzów, przez co istnieje tylko kilka opinii, w tym większość jest negatywnych. Ale fani chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami m.in. na Twitterze, gdzie wprost wyśmiewają niektóre elementy serialu. Nie brakuje jednak pozytywnych opinii, które chwalą serial, szczególnie relację Geralta i Yennefer. Wybrane opinie przeczytacie poniżej.

Zrobili z Radovida durnego dandysa i królewskiego brata, a nie jego syna? WTF - the prince of all saiyans