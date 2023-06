Trzeci sezon Wiedźmina ma być wierniejszy książkom. Nowa miłość Jaskra na pierwszym zdjęciu

Twórczyni serialowego Wiedźmina odniosła się również do krytyki poprzednich sezonów, które odbiegały od tego, co znane było fanom powieści. Lauren Schmidt Hissrich przyznała, że zawsze starali się utrzymać ten sam ton znany z książek, ale siłą rzeczy, nie da się przenieść historii „z kartki na ekran”.

Prawda jest taka, że ​​oczywiście zawsze zaczynamy od książek. Ale w wywiadach dużo razy powtarzam, że nie da się bezpośrednio przenieść kartki z książki na ekran. Więc to, co staramy się robić i o czym zawsze rozmawiałam z Sapkowskim, to utrzymanie tego samego tonu z książek. I myślę, że tak długo, jak to robimy, dopóki staramy się angażować w te historie w sposób, w jaki on chciał je opowiedzieć. Co tak naprawdę polega na zjednoczeniu rodziny, wtedy czuję, że jesteśmy na bezpiecznym terytorium.