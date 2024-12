Squid Game: Sezon 2 bije rekordy. To największa premiera Netflixa w historii

Podczas tegorocznych świąt na Netflixie zadebiutował drugi sezon Squid Game, liczący łącznie siedem odcinków. Od początku było jasne, że będzie to wielki hit platformy, który może pobić niektóre rekordy. I tak też się stało. Jak podał Forbes jest to pierwszy serial, który zadebiutował na pierwszym miejscu we wszystkich 93 krajach, w których dostępny jest Netflix. Squid Game: Sezon 2 podbił nie tylko Amerykę i Europę, ale nawet tak mniej oczywiste państwa, jak Honduras, Bahamy, Kenię, Oman, czy Tajlandię. Tam gdzie dostępny jest Netflix, tam widzowie oglądają nowe odcinki koreańskiego hitu.

Squid Game: Sezon 2 już bije pierwsze rekordy

Do tej pory nigdy nie zdarzyło się, aby była aż taka zgodność wśród użytkowników tej platformy streamingowej. Nawet przy wielkich premierach żadna inna produkcja nie stała się numerem jeden w każdym kraju, gdzie Netflix jest dostępny. To jedynie podkreśla, jak silną markę serwis ma w swoich rękach.