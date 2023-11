Trwają prace nad 8 nowymi serialami z Gry o Tron. George R.R. Martin zapowiedział nowe projekty

Uniwersum Gry o Tron w najbliższych latach zostanie rozszerzone o kolejne seriale. Obecnie w przygotowaniu znajduje się drugi sezon Rodu smoka, którego premierę wyznaczona na lato 2024 roku, a także niedawno ogłoszone A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Twórca książkowej sagi Pieśni lodu i ognia ujawnił, że na tym plany HBO się nie kończą i powstaje łącznie osiem nowych spin-offów.

Gra o Tron – HBO pracuje nad 8 nowymi spin-offami

Jednym z nich jest wspomniane A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, zaś pozostałe siedem wciąż pozostaje tajemnicą. Jednym z projektów może być serial kontynuujący historię Jona Snowa, w którego ponownie wcieliłby się Kit Harington. Wydawało się, że pracę nad tym serialem ruszą już wkrótce, ale szef HBO, Casey Bloys, ostudził emocje, twierdząc, że obecnie stacja nie zamówiła żadnego nowego serialu ze świata Westeros.