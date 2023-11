Ród smoka z terminem premiery 2. sezonu. Nowe odcinki The Last of Us z datą rozpoczęcia prac

Prace nad kolejnym spin-offem Gry o Tron, zatytułowanym A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, mają rozpocząć się wiosną przyszłego roku. Nieco wcześniej, bo na początku 2024 roku wystartują zdjęcia do drugiego sezonu The Last of Us. Premiera obu seriali planowana jest na 2025 rok.

W kolejnych dwunastu miesiącach zaczną się także prace na planie trzeciego sezonu Białego Lotosu oraz horroru Witamy w Derry, czyli prequela dwóch części serii To. Pierwotnie oba seriale miały zadebiutować na HBO w 2024 roku, ale z powodu strajku scenarzystów i aktorów prace zostały wstrzymane. Premiery zaplanowane są na 2025 rok.