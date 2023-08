Trine 5: A Clockwork Conspiracy na nowym zwiastunie. W roli głównej czarodziej Amadeusz

Amadeusz jest oddanym mężem i ojcem trojaczków, ale także mistrzem sztuk tajemnych. Jego wszechstronność w posługiwaniu się magią czyni go niezastąpionym członkiem drużyny podczas poruszania się po skomplikowanych środowiskach gry. Za pomocą swoich zaklęć potrafi przywoływać i manipulować przedmiotami, które służą do rozwiązywania zagadek, tworzenia platform, przesuwania przeszkód itp. Poza tym postać ta wnosi do serii elementy humorystyczne. Jego czasami niezdarne próby użycia magii często prowadzą do komicznych sytuacji i frustracji Zoyi i Poncjusza.

Trine 5 na nowym zwiastunie

Trine to seria świetnych, platformowych gier wideo opracowana przez Frozenbyte. Udało jej się podbić serca graczy na całym świecie dzięki czarującemu połączeniu fantazji i przygody. Gra wykorzystuje unikalną rozgrywkę w 2,5D, w której perspektywa odgrywa ważną rolę na każdym poziomie. Gracze poruszają się po oszałamiających wizualnie mapach, pełnych wyzwań i wymagających sprytnego rozwiązywania problemów. Magia, walka i praca zespołowa odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu celu.