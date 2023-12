Trailer Prince of Persia: The Lost Crown wyciekł do sieci przed The Game Awards

Ciężko pozbyć się wrażenia, że deweloperom i wydawcom coraz ciężej wyeliminować przecieki dotyczące gier. W ostatnim czasie najlepszym tego przykładem jest GTA 6, któremu ta sztuka również się nie udała. Tym razem niespodziewanie do sieci trafił najnowszy trailer z Prince of Persia: The Lost Crown.

Poznaliśmy więcej szczegółów na temat fabuły Prince of Persia: The Lost Crown

Źródłem przecieku jest PlayStation Brazil, które już usunęło film. Zdążył on jednak rozejść się po sieci, dlatego ciągle jest dostępy, chociażby na Twitterze na profilu użytkownika o nicku BossBigBoss. Jak możecie przeczytać w poście, najnowsze wideo skupia się na przedstawieniu historii, którą graczom przyjdzie odkrywać podczas zabawy w Prince of Persia: The Lost Crown.



Z materiału można się również dowiedzieć, że 11 stycznia zostanie udostępnione demo najnowszej produkcji z uwielbianego uniwersum. Oczywiście, potwierdzenia tych informacji oraz kolejnych szczegółów najprawdopodobniej dowiemy się podczas nadchodzącego wielkimi krokami The Game Awards 2023.



Na koniec przypomnijmy, że Prince of Persia: The Lost Crown powstaje z myślą o PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch. Premiera gry została zaplanowana na 18 stycznia 2024 roku.

