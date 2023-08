Total War: Warhammer 3 wkrótce z kolejnym dodatkiem. Nowi lordowie i wysoka cena

Rozszerzenie Shadows of Change zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu.

Nowych legendarnych lordów będzie można wykorzystać w kampaniach „Królestwo Chaosu” oraz „Imperia Nieśmiertelnych” . Dzięki dodatkowi Shadows of Change gracze Total War: Warhammer 3 będą mogli brać udział w „nikczemnych intrygach i oszustwach” Przemieńca Tzeentcha, tworzyć i wcielać w życie „wielkie strategie na globalną skalę” jako Yuan Bo z Wielkiego Kataju, a także „rzucać potężne klątwy i recytować czarnoksięskie inkantacje” jako Matka Ostankia z Kisleva.

Creative Assembly już w maju przedstawiło plany rozwoju Total War: Warhammer 3 na najbliższe 12 miesięcy . Wczoraj natomiast doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi dodatku Shadows of Change, który wzbogaci wspomnianą produkcję m.in. o trzech nowych lordów. Rozszerzenie zadebiutuje już 31 sierpnia, ale cena może zniechęcić część fanów do zakupu wspomnianego DLC.

Odkryj nowych legendarnych lordów, bohaterów i nowe jednostki, aby znacznie zwiększyć spektrum swoich możliwości w bitwach i na mapie kampanii. Przemieniec, Yuan Bo i Matka Ostankia oferują swoim frakcjom własne, unikalne mechaniki kampanii oraz cele odrębne od wątku fabularnego Ursusa w kampanii „Królestwo Chaosu” – czytamy w opisie dodatku.

Dodatek Shadows of Change wzbogaci również grę Total War: Warhammer 3 o 12 dodatkowych jednostek oraz 9 sławnych regimentów. Sporo część fanów nie jest jednak do końca zadowolona z zapowiedzi nowego rozszerzenia. Na forum Steam gracze zwracają uwagę na wysoką ceną rozszerzenia. Wspomniane DLC na platformie Valve dostępne jest bowiem za 89 złotych, ale do 7 września gracze mogą skorzystać z promocji i kupić pakiet 10% taniej.