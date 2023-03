Total War: Warhammer 3 – przyjrzyjcie się bliżej nowej frakcji

Obszerny materiał z dodatku Forge of the Chaos Dwarfs.

Według wcześniejszych zapowiedzi Total War: Warhammer 3 ma doczekać się w tym roku trzech rozszerzeń. Dodatek zatytułowany Forge of the Chaos Dwarfs trafi do gry już w kwietniu. Niedawno ekipa Creative Assembly pochwaliła się krótkim trailerem prezentującym DLC. Tym razem dostaliśmy obszerny materiał, na którym możemy podziwiać największą atrakcję dodatku czyli nową frakcję.

Krasnoludy Chaosu w Forge of the Chaos Dwarfs

Na zaprezentowanym wideo możecie zobaczyć, jak Krasnoludy Chaosu radzą sobie w akcji. Twórcy przybliżają nam najistotniejsze cechy i zdolności nowej frakcji. Oczywiście, nie zabrakło momentów, w których możemy podziwiać ich jednostki na polach bitew.