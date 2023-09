Total War: Pharaoh nie wszędzie na czas. Creative Assembly w jednym wypadku opóźnia premierę

Nie mamy dobrych wiadomości dla użytkowników Epic Games Store, ponieważ premiera na tej platformie została przesunięta na 2024 rok. Creative Assembly twierdzi, że sytuacja zaistniała niespodziewanie i niedawno poproszono go o pomoc w integracji funkcji społecznościowych, co jest niezbędne do premiery na tej platformie. Deweloper potrzebuje dodatkowego czasu, żeby udzielić pomocy zespołowi Epica.

Epic Games Store zachował się fair wobec zamawiających i w związku z problemami anulował wszystkie zamówienia przedpremierowe. Dzięki temu gracze mogą spokojnie zakupić grę gdzie indziej, na przykład na Steam, w którym Total War: Pharaoh pojawi się planowo.

Total War: Pharaoh w Epic Games Store później

Creative Assembly twierdzi, że wszyscy klienci, których to dotyczy, powinni otrzymać wiadomość e-mail z potwierdzeniem anulowania bezpośrednio od zespołu pomocy technicznej Epic Games Store.