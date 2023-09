Total War: Pharaoh z dokładną datą premiery. Znamy też wymagania sprzętowe gry

Okazuje się, że Total War: Pharaoh zadebiutuje na rynku już 11 października 2023 roku, czyli za niecały miesiąc. To jednak nie koniec wartych uwagi informacji na temat nadchodzącej produkcji studia Creative Assembly. Na karcie gry na Steam udostępniono bowiem oficjalne wymagania sprzętowe. Gracze PC mogą więc sprawdzić, czy posiadany przez nich sprzęt poradzi sobie z nową odsłoną serii Total War.

Total War: Pharaoh – zalecane wymagania sprzętowe:

System operacyjny : Windows 10 (64-Bit);

: Windows 10 (64-Bit); Procesor : Intel i5-6600 lub Ryzen 5 2600X;

: Intel i5-6600 lub Ryzen 5 2600X; Pamięć RAM : 8 GB;

: 8 GB; Karta graficzna : Nvidia GeForce GTX 1660 Ti lub AMD RX 480;

: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti lub AMD RX 480; DirectX : Wersja 11;

: Wersja 11; Wolne miejsce na dysku twardym: 50 GB.

Na koniec przypomnijmy, że Total War: Pharaoh zmierza wyłącznie na komputery osobiste. Jeśli jesteście zainteresowani nadchodzącą produkcją studia Creative Assembly, to zapraszamy Was do lektury: Total War: Pharaoh, czyli wrażenia z powrotu po latach…