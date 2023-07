Total War: Pharaoh na obszernym materiale

W ostatnim czasie otrzymaliśmy sporo materiałów, na których mogliśmy podziwiać nadciągające Total War: Pharaoh. Twórcy z Creative Assembly chętnie dzielą się szczegółami dotyczącymi najnowszej odsłony słynnej serii. Najnowsze wideo utrzymane jest w formacie dziennika deweloperskiego i dowiecie się z niego nieco więcej na temat nowych mechanik oraz nadciągających zmian.

Co nowego w Total War: Pharaoh?

Twórcy między innymi opowiadają o nowościach w mechanikach związanych z pogodą. Każdy z jej typów będzie nieco inaczej wpływać na rozgrywkę, zmieniając chociażby teren, na którym będzie dochodzić do potyczek. Całość ma się zmieniać dość dynamicznie, dlatego gracze będą musieli być gotowi, by umiejętnie przystosować się do panujących warunków. Na wideo deweloperzy przybliżają również sylwetki niektórych jednostek. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy o zapoznania się z całym materiałem.