Total War: Pharaoh na nowym materiale

Najnowsze wideo przygotowane przez deweloperów z Creative Assembly przedstawia jedną z frakcji, które będą dostępne podczas rozgrywki. Z materiału możecie dowiedzieć się również nieco więcej na temat liderów, którzy będą przewodzić Kanaanu. Zachęcamy także do zapoznania się z wcześniejszym dziennikiem deweloperskim, którym deweloperzy podzielili się w pierwszej połowie lipca.

Total War: Pharaoh – trailer frakcji Kanaanu

Kananejczycy swoje taktyki wojenne doprowadzili do perfekcji, dzięki czemu mogą skutecznie przeciwstawić się szybkości Egipcjan i potężnym pancerzom Hetytów. Ich siła tkwi w elastyczności i zdolności do adaptacji na polu bitwy, tworząc armie, które łączą wytrzymałość i błyskawiczną zwinność. W bitwach wykorzystują głównie średnio opancerzone oddział zdolna zaskoczyć przeciwnika. Ich umiejętność dostosowania się do szybko zmieniających się warunków sprawia, że nawet w najcięższych warunkach są w stanie zachować przewagę.