Tomb Raider I-III Remastered z ciekawą wskazówką. Twórcy planują kolejny remaster?

Kilka dni temu na rynku zadebiutował odświeżony pakiet przygód Lary Croft. Pierwsze recenzje wskazywały na solidną premierę kolekcję, a dodatkowo dowiedzieliśmy się, że za model pani archeolog odpowiada nasz rodzimy grafik, Konrad Majewski. Tymczasem pojawiły się nowe, interesujące wieści dla fanów serii. Jeden z graczy natknął się bowiem na ciekawą wskazówkę, która może zdradzać plany twórców na kolejne projekty.

Gracz odnalazł ciekawą wskazówkę w Tomb Raider I-III Remastered

W Tomb Raider I-III Remastered można odnaleźć ekran radarowy, który poza zielonymi okręgami i kropkami wyświetla w dwóch miejscach ciągi liczb. Jeden z graczy postanowił bliżej przyjrzeć się znalezisku i doszedł do ciekawych wniosków. Widoczny w lewym górnym rogu napis „02142024” oznacza oczywiście datę premiery zremasterowanej trylogii, która ukazała się na rynku 14 lutego bieżącego roku, natomiast drugi ciąg liczb prezentuje współrzędne geograficzne Gizy w Egipcie.

Fani serii z pewnością pamiętają, że to właśnie w tym miejscu rozgrywała się akcja Tomb Raider: The Last Revelation. Przed współrzędnymi widnieje dodatkowo napis „next”, co według odkrywcy znaleziska sugeruje, że nadchodzi remaster wspomnianej odsłony serii. Na ten moment nie pojawiły się żadne oficjalne komunikaty w tej sprawie, jednak wskazówka może rzeczywiście rozbudzić wyobraźnię graczy.