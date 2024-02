Tomb Raider I-III Remastered – dzisiaj premiera. Lara Croft powraca w nowej odsłonie klasycznych tytułów

W pakiecie Tomb Raider I-III Remastered otrzymujemy zremasterowane wersje takich gier, jak: Tomb Raider (z dodatkiem The Unfinished Business), Tomb Raider II (z dodatkiem The Gold Mask Expansion) oraz Tomb Raider III (z dodatkiem The Lost Artifact Expansion). Mimo, że wszystkie wymienione gry dostały odświeżoną warstwę graficzną, to ich twórcy pozostawali możliwość przełączenia się do oryginalnego wyglądu klasyków, by sprawdzić różnice w jakości oprawy wizualnej.

Tomb Raider I-III Remastered – dzisiaj premiera

Remastering poszedł dużo dalej niż tylko ulepszenie grafiki. Tomb Raider I-III Remastered otrzymały współczesne interfejsy oraz systemy sterowania. Jednak najbardziej widoczne są oczywiście zmiany w warstwie wizualnej, bowiem twórcy postarali się o odświeżenie modeli postaci i tekstur, dzięki czemu wszystkie tytułu prezentują się znacznie lepiej niż przed laty.