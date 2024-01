Tom Cruise ma konkurenta? W Bollywood powstał film Fighter. Zobaczcie zwiastun

Czego by nie mówić o filmach z Bollywood, to trzeba przyznać, że mają rozmach. Fighter naśladuje Top Gun: Maverick i robi to naprawdę efektownie.

Bollywood już wielokrotnie produkował filmy naśladujące wielkie produkcje kinowe z Zachodu. Różnie mu to wychodzi, ale wiele z nich to prawdziwe perełki. Wygląda na to, że przyszła pora na Top Gun, który po sukcesie najnowszej odsłony, stał się łakomym kąskiem do naśladowania.