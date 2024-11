To: Witajcie w Derry z nowym logo i zdjęciach. Przerażający powrót Pennywise’a

Już w przyszłym roku powrócimy do miasteczka Derry, gdzie straszy przerażający klaun Pennywise. To: Witajcie w Derry to prequel dwóch części horroru To, które ukazały się w kinach w 2017 i 2019 roku. Teraz platforma Max zaprezentowała nowe zdjęcia z serialu, oficjalne logo produkcji oraz zdradziła kilka świeżych informacji.

To: Witajcie w Derry – nowe logo i zdjęcia z serialu Max

Poniżej zobaczycie oficjalne logo To: Witajcie w Derry, a także nowe zdjęcia. Prezentują one głównych bohaterów, zarówno tych dziecięcych, jak i dorosłych. Na jednym z ujęć możemy zobaczyć nawet wymalowany wizerunek klauna. Szykuje się więc klimatyczna produkcja na przyszły rok.