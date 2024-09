To świetna okazja, by sprawdzić ten sieciowy survival o wampirach. V Rising dostępne zupełnie za darmo

Po wielu sukcesach V Rising, zarówno we wczesnym dostępie, jak i po oficjalnej premierze, twórcy postanowili zorganizować kolejną akcję, która z pewnością zachęci graczy do powrotu lub pierwszego zmierzenia się z produkcją autorstwa Stunlock Studios. Ta oferta będzie obowiązywać jednak tylko przez krótki czas.

V Rising do zdobycia za darmo

Stunlock Studio poinformowało we wpisie o wydarzeniu, które odbędzie się w ten weekend. Do 16 września do godziny 19:00 każdy będzie mógł zagrać w V Rising za darmo na Steamie oraz PlayStation 5. Dodatkowo tytuł został przeceniony o 30 procent na platformie Valve, a wszystkie kosmetyczne dodatki możemy nabyć z 20 procentową zniżką. Ta oferta będzie trwała do 24 września.