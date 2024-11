Propozycja nie do odrzucenia? Zobacz zwiastun filmu, w którym Billy Zane jak żywo przypomina Marlona Brando

O Waltzing With Brando Billa Fishmana, zrobiło się głośno, za sprawą tego, że Billy Zane wygląda w filmie niemal identycznie jak Marlon Brando. Co ciekawe, film zapowiadany jest jako komedia, a co jeszcze ciekawsze – wciąż nie znalazł dystrybutora. Nie jest to żadna filmowa biografia aktora. To adaptacja wspomnień Bernarda Judge’a, który współpracował z Brando przy stworzeniu ekologicznego raju na Tahiti w latach 70. Akcja toczy się na tle prac Brando nad jego ikonicznymi rolami w Ojcu chrzestnym i Ostatnim tangu w Paryżu.

Film o Marlonie Brando od reżysera komedii niskich lotów

Oprócz Zane’a w produkcji występują Jon Heder, Richard Dreyfuss, Alaina Huffman, Tia Carrera i James Jagger. Reżyser i scenarzysta Bill Fishman (znany głównie z komedii niskich lotów, jak Wóz 54, zgłoś się) zgromadził różnorodną obsadę, która ma zapewnić mieszankę stylu komediowego i dramatycznego, pasującego do nietypowego scenariusza. W tle opowieści o Brando wyłania się również kontrast między Hollywood a Tahiti, które Brando chciał uczynić swoją ekologiczną idyllą. Czy to faktycznie ma szanse powodzenia?