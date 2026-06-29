To koniec Xbox Game Pass jakie znamy? Największy atut usługi może zniknąć

Temat pojawił się między innymi w podcaście The Business of Video Games , prowadzonym przez Shamsa Jorjaniego, prezesa Arrowhead Studios, oraz Fernando Rizo z Kaboodle Games. Jorjani opowiedział, że podczas branżowego wydarzenia we Włoszech usłyszał od przedstawicieli różnych firm, iż Xbox przestał odpowiadać w sprawie nowych kontraktów dotyczących Game Passa. Chodzić ma przede wszystkim o gry od zewnętrznych studiów, w tym mniejsze produkcje niezależne, które w ostatnich latach często trafiały do usługi już w dniu premiery.

Xbox Game Pass może znajdować się w jednym z najważniejszych momentów swojej historii. Według najnowszych branżowych doniesień Microsoft miał zamrozić podpisywanie nowych umów z zewnętrznymi deweloperami, a także wycofać się z części rozmów, które były już na zaawansowanym etapie. Informacje nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Xboxa, dlatego na ten moment należy traktować je jako plotki, ale pochodzą one z kilku rozmów przeprowadzonych podczas targów First Playable we Florencji.

Co to oznacza? Myślę, że nie znaczy to, iż Game Pass się kończy. Nowe kierownictwo sporo mówiło o Game Passie. Moim zdaniem oni po prostu próbują to wszystko poukładać. Tak to odczytuję. Na ten moment wygląda jednak na to, że umowy z Game Passem zostały zatrzymane. W Kaboodle podpisaliśmy jedną wcześniej w tym roku i mam wrażenie, że mogła to być jedna z ostatnich takich umów.

Jorjani zaznaczył jednocześnie, że jego zdaniem nie oznacza to końca Game Passa. Według niego Xbox może obecnie analizować dalszą strategię dla usługi i szukać nowego modelu działania po zmianach w kierownictwie.

Byłem na targach we Włoszech, zjadłem kilka miłych lunchów i kolacji z ludźmi z branży, a z rozmów wynikało, że wiele osób, które były brane pod uwagę przy umowach z Game Passem, zostało nagle pozostawionych bez konkretów. Nic nie było jeszcze podpisane, ale rozmowy były już na zaawansowanym etapie. Wszyscy mieli poczucie, że grunt usunął im się spod nóg.

Podobne informacje przekazał również eXtas1stv, insider związany głównie z tematyką Xboxa. Według jego źródeł, szefowa Xboxa, Asha Sharma, miała całkowicie wstrzymać nowe umowy z twórcami zewnętrznymi oraz wycofać część ofert, które znajdowały się już w fazie negocjacji. Dla wielu mniejszych zespołów może to być duży problem, ponieważ w ostatnich latach wypłaty gwarantowane przez usługi abonamentowe, takie jak Xbox Game Pass czy PlayStation Plus, bywały ważnym elementem finansowania projektów.

Według tych doniesień Xbox ma obecnie reorganizować swoją strategię. Może to oznaczać dokładniejszy audyt Game Passa oraz koniec okresu bardzo agresywnego poszerzania biblioteki. Przez lata usługa była przedstawiana jako jedna z najlepszych ofert w branży gier, szczególnie dzięki premierom dostępnym od pierwszego dnia. Ten model miał jednak swoje ograniczenia. Nawet jeśli Game Pass przynosił zyski, mógł jednocześnie osłabiać inne źródła przychodów Xboxa, a sama usługa miała nie osiągać wewnętrznych celów dotyczących liczby subskrybentów.

Ewentualne ograniczenie umów z zewnętrznymi partnerami mogłoby przełożyć się na mniejszą liczbę gier dodawanych do abonamentu, zwłaszcza premier niezależnych i mniejszych produkcji dostępnych od dnia debiutu. W 2026 roku takie tytuły wciąż trafiały do Game Passa, ale według branżowych komentarzy nie wywoływały już tak dużego wrażenia, jak wcześniejsze głośne premiery. Wśród najlepiej ocenianych tegorocznych produkcji zewnętrznych, które pojawiły się w usłudze od pierwszego dnia, wymieniane są Mixtape z oceną 86 na Metacritic oraz MIO: Memories in Orbit z oceną 83.

Doniesienia pojawiają się w czasie, gdy wokół Xboxa narasta coraz więcej pytań. W ostatnich tygodniach w sieci krążyły plotki dotyczące przyszłości takich studiów, jak Double Fine czy Ninja Theory. Po czerwcowym pokazie Xboxa Asha Sharma opublikowała także wpis na Xbox News Wire, w którym odniosła się do sytuacji branży i potrzebnych zmian w marce. Dodatkowo Xbox ogłosił niedawno podwyżkę cen konsol Xbox Series o 100 do 150 dolarów, która ma wejść w życie w sierpniu.