Three Kingdoms Zhao Yun to hack and slash dla miłośników azjatyckich klimatów

I choć w ostatnich dniach rynek został zdominowany przez Palworld, to swoje premiery miało również kilka mniejszych tytułów, które radzą sobie naprawdę dobrze. Można do ich zaliczyć chociażby New Cycle czy Kebab Chefs! - Restaurant Simulator. Chcielibyśmy też przybliżyć Wam inną produkcję, przedstawiciela gatunku hack and slash. Three Kingdoms Zhao Yun to propozycja od deweloperów z chińskiego studia Zuiijiangyue Game.

Three Kingdoms Zhao Yun – opinie graczy są bardzo pozytywne

Three Kingdoms Zhao Yun radzi sobie bardzo dobrze i przyciągnęło spore grono graczy. Wyłącznie na Steam tytuł doczekał się już prawie 2500 recenzji, a większość z nich, bo aż 76%, to pozytywne opinie. Produkcją przede wszystkim powinni zainteresować się miłośnicy gatunku hack and slash. Twórcy zapewniają również, że położyli duży nacisk na fabułę, której akcja rozgrywa się w trakcie tytułowej Epoki Trzech Królestw. Opowieść ma być angażująca, a na jej ukończenie potrzeba około 30 godzin.



Three Kingdoms Zhao Yun miało swoją premierę 18 stycznia, a gra jest dostępna na PC. Jeśli lubicie tytuły z elementami charakterystycznymi dla rynku azjatyckiego, to ta produkcja powinna Was zainteresować. Dodajmy, że według statystyk zebranych przez platformę SteamDB w szczycie popularności w Three Kingdoms Zhao Yun zagrywało się jednocześnie ponad 8500 osób, co daje całkiem przyzwoity wynik, jak na produkcję z segmentu indie. Wszystkich zaintrygowanych odsyłamy do poniższego trailera premierowego.