Kebab Chefs! już dostępne. Jesteście gotowi, by sprawdzić się w kuchni?

Produkcja od Biotech Gameworks to gra, w którą w trybie kooperacji zagrywać mogą się nawet 4 osoby.

Tak, zdaję sobie sprawę, że aktualnie wszyscy grają w Palworld. Jeśli ktoś jednak oparł się magii bezwzględnych stworków, to mógł zatracić się w świecie popularnego w ostatnich dniach New Cycle. Mamy jednak ciekawą propozycję dla tych, którzy chcieliby sprawdzić się w wirtualnej kuchni. Kebab Chefs! to projekt studia Biotech Gameworks, a w trakcie zabawy zaprojektujecie i poprowadzicie własną restaurację.

W Kebab Chefs! stworzysz własnego kebaba

Kebab Chefs! - Restaurant Simulator zadebiutowało na PC 19 stycznia, a gra dostępna jest w ramach wczesnego dostępu. Produkcja spotkała się z ciepłym przyjęciem. Wyłącznie na Steam tytuł zgarnął już 140 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 89%, to pozytywne opinie. Według wstępnych zapewnień premiery wersji 1.0 powinniśmy doczekać się jeszcze w tym roku.