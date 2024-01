New Cycle już dostępne! Czy warto zagrać w grę, w której budujemy cywilizację na nowo?

Mocno wyczekiwane New Cycle zadebiutowało na Steam. Debiutancki projekt studia Core Engage jest już dostępny, a pierwsze recenzje graczy nastrajają pozytywnie. Wszystkich zainteresowanych tym postapokaliptycznym city-builderem zachęcamy do zapoznania się z trailerem premierowym.

New Cycle – recenzje i popularność

Po kilkunastu godzinach od premiery New Cycle doczekało się na Steam już ponad 120 recenzji. Większość z nich, bo aż 77%, to pozytywne opinie. Pamiętajmy jednak, że gra zadebiutowała we wczesnym dostępie, dlatego ma prawo do niedociągnięć. Według wstępnych zapewnień twórców, tytuł ma spędzić w Early Access od 12 do 24 miesięcy, co między innymi będzie zależne od opinii i sugestii społeczności. Wszystko wskazuje jednak na to, że deweloperzy z Core Engage są na naprawdę dobrej drodze do stworzenia intrygującego pod wieloma względami city-buildera.