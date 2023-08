Threads miało wykończyć Twittera, a tymczasem straciło połowę swoich użytkowników

Zuckerberg uważa, że spadek liczby użytkowników jest normalny i wierzy, że ilość użytkowników Threads będzie rosła. Sposobem na ich pozyskanie mają być nowe funkcjonalności, a w tym, wersja na komputery oraz uruchomienie wyszukiwarki.

Threads na razie w tyle za Twitterem

Można podejrzewać, że początkowe zainteresowanie nową platformą wynikało ze zniechęcenia dotychczasowych użytkowników Twittera poczynaniami jego właściciela, Elona Muska. Po drugie, Threads jest ściśle zintegrowany z Instagramem, co ułatwia zakładanie kont Threads, zdobywanie obserwujących i znajdowanie innych kont do obserwowania. Jednak poza podobieństwem do Twittera, produkt Mety nie był w stanie zaoferować swoim użytkownikom nic odkrywczego, a był wręcz uboższy i brakowało mu wielu funkcji, których można się spodziewać po takiej aplikacji. Co prawda są zapowiedzi rozszerzania funkcjonalności i już pojawiła się możliwość obserwacji, ale to wciąż za mało, żeby przekonać ludzi, firmy i organizacje do masowego opuszczania Twittera.