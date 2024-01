Thor 5 wprowadzi alternatywne wersje bohatera? Jest szansa na powrót uśmierconych postaci

Piąta odsłona Thora ma wrócić do korzeni i eksplorować kolejne elementy nordyckiej mitologii.

Thor 5 znajduje się w planach Marvela, który chce odświeżyć serię i studio nie zaproponowało powrotu reżyserowi poprzednich dwóch części. Niedawno pojawiły się doniesienia, że kandydatem do wyreżyserowania filmu jest twórca Łotra 1. Wciąż nie znamy żadnych konkretnych planów na kolejne przygody Thora, ale teraz pojawiły się informacje, które mogą ucieszyć fanów nordyckiej mitologii.

Thor 5 – bohater trafi do Walhalli i spotka swoje alternatywne wersje?

Jak podał serwis Cosmic Circus w Thor 5 odwiedzimy Walhallę, czyli krainę umarłych, która prawdopodobnie istnieje poza czasem i przestrzenią, podobnie jak Kraina Przodków w Czarnej Panterze. Otwiera to zupełnie nowe możliwości dla Marvela, jak i samej eksploatacji mitologii nordyckiej. Nie wiadomo, jak Thor trafi do Walhalli, ale może przykładowo zginąć w walce z Herkulesem, który został wprowadzony do uniwersum w Thor: miłość i grom.