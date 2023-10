The Walking Dead: Destinies z datą premiery. Wydawca znów chce oszukać graczy?

The Walking Dead: Destinies to propozycja od deweloperów ze studia Flux Games. Obowiązki wydawnicze przy projekcie pełni jednak firma GameMill Entertainment, o której w ostatnim czasie jest głośno za sprawą Skull Island: Rise of Kong. Wydawca słynie z tego, że na szybko robi gry oparte na znanych markach, co niekoniecznie idzie w parze z jakością. Nic więc dziwnego, że do The Walking Dead: Destinies gracze będą podchodzić z dystansem. O tym, czy to udany projekty dowiemy się już wkrótce, chociaż wiele wskazuje na to, że GameMill Entertainment znów planuje oszukać graczy.

The Walking Dead: Destinies będzie żerować na sentymencie do serialu?

The Walking Dead: Destinies ma zadebiutować na rynku już 17 listopada, a gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Z okazji ogłoszenia daty premiery twórcy przygotowali specjalny trailer.



Fabuła The Walking Dead: Destinies rozgrywać się będzie w czasie wydarzeń znanych z sezonów 1-4 oryginalnego serialu. Produkcja opisywana jest jako trzecioosobowa przygodowa gra akcji, w której gracz będzie miał wpływ na historię. Fani będą mogli zmienić bieg niektórych wydarzeń i na własnej skórze przekonać się, jak wyglądałaby dalsza opowieść, gdyby bohaterowie podjęli inne decyzje niż w serialu.



Obawy wśród graczy może budzić również oprawa graficzna, która jakością znacząco odbiega od współczesnych standardów. Sami możecie się o tym przekonać, oglądając poniższy trailer.