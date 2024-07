The Walking Dead: Daryl Dixon w zwiastunie 2. sezonu. Trzecia seria już potwierdzona

W trzecim sezonie Carol (Melissa McBride) i Daryl (Norman Reedus) kontynuują podróż w stronę domu i tych, których kochają. Gdy starają się znaleźć drogę powrotną, ścieżka prowadzi ich dalej na manowce, prowadząc przez odległe krainy o ciągle zmieniających się i nieznanych warunkach, gdy są świadkami różnych skutków apokalipsy Szwendaczy.

Naprawdę doceniam nowe wyzwania stojące przed Darylem i Carol, ponieważ są tak dalekie od wszystkiego, co kiedykolwiek znali… co to dla nich oznacza, co niesie dla każdego z nich, osobno i razem. We Francji jest jeszcze wiele do rozwikłania w nadchodzącym drugim sezonie i zapierającym dech w piersiach finale. A teraz Hiszpania! Wiem już, że narracja Davida Zabela maksymalnie wykorzystuje to wszystko, co jest tak piękne i wyjątkowe w Hiszpanii. Zaczniemy tam zdjęcia już za kilka tygodni… nie możemy się już doczekać! – powiedziała Melissa McBride.