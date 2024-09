The Walking Dead: Daryl Dixon w nowym zwiastunie 2. sezonu. Szykuje się krwawa wojna ze szwendaczami

AMC zaprezentowało nowy zwiastun The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol, czyli drugiego sezonu poświęconemu dwójce ulubionych bohaterów.

Już pod koniec bieżącego miesiąca w stacji AMC i na platformie AMC+ powróci z drugim sezonem The Walking Dead: Daryl Dixon. Tym razem do tytułowego bohatera granego przez Normana Reedusa, dołączy Carol Peletier, w którą wciela się Melissa McBride. Tym samym twórcom uda się zrealizować pierwotny plan na serial, który miał opowiadać o dalszych losach tej dwójki postaci po zakończeniu głównego serialu. Do sieci właśnie trafił nowy zwiastun The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol, który obiecuje sporo krwawej akcji ze szwendaczami w jednej z europejskich miast. Trailer zobaczycie poniżej.

Warto wspomnieć, że The Walking Dead: Daryl Dixon doczeka się trzeciego sezonu. Podczas tegorocznego San Diego Comic-Con oficjalnie zapowiedziano prace nad kolejną partią odcinków. Prace na planie już się rozpoczęły w Hiszpanii. Sezon drugi rozpoczyna się w miejscu, w którym zakończył się The Walking Dead: Daryl Dixon, a następnie podążamy za ulubionymi postaciami fanów Darylem Dixonem (Norman Reedus) i Carol Peletier (Melissa McBride). Oboje stawiają czoła starym demonom, podczas gdy ona poszukuje swojego przyjaciela, a on zmaga się z decyzją o pozostaniu we Francji, co powoduje napięcie w Nest. Dodatkowo ruch Genet (Anne Charrier) nabiera rozmachu, ustawiając Pouvoir na brutalnym kursie kolizyjnym z Unią Nadziei w walce o przyszłość Francji.

W obsadzie poza Reedusem i McBride znaleźli się: Laika Blanc Francard, Romain Levi oraz Eriq Ebouaney. Przypomnijmy, że The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol zadebiutuje już 29 września. Wciąż nie wiadomo, kiedy nowe odcinki dostępne będą w Polsce. The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol – nowy zwiastun Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.