The Texas Chain Saw Massacre na nowym, brutalnym trailerze

W marcu poznaliśmy datę premiery gry The Texas Chain Saw Massacre. Twórcy z Sumo Digital opublikowali wtedy również krótki trailer oraz zaprosili graczy na testy. Teraz otrzymaliśmy kolejne wideo, na którym zaprezentowano grę.

The Texas Chain Saw Massacre sprawia wrażenie gry idealnie skrojonej pod usługę Game Pass

The Texas Chain Saw Massacre to propozycja dla miłośników horrorów oraz osób, którym nie straszna brutalność w grach. Jest to asymetryczna gra multiplayer, gdzie gracze wcielają się w członków dwóch zespołów. Kierując poczynaniami ofiar musimy się skradać i używać sprytu, starając się zlokalizować narzędzia niezbędne do tego, by odzyskać wolność. Z kolei członkowie rodziny Slaughter będą mieć za zadanie znaleźć i powstrzymać gości przed ucieczką.



Na koniec przypomnijmy, że The Texas Chain Saw Massacre powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami produkcja studia Sumo Digital w dniu premiery trafi również do usługi Game Pass zarówno na PC, jak i konsolach Xbox.